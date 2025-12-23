Betrugsmaschen: Österreichs Banken warnen Kunden

Auch zur Weihnachtszeit haben Betrüger Hochkonjunktur. Österreichs Banken registrieren derzeit ein erhöhtes Aufkommen an Phishing-Angriffen. Das Problem ist so massiv, dass Banken nun eine eindringliche Warnung an ihre Kunden ausgeben.
Betrüger geben sich bei Phishing-Angriffen oft als Bankmitarbeiter aus und versuchen per Telefon, SMS oder E-Mail an Passwörter, Bankdaten oder Kreditkartennummern von Kunden zu kommen. Oft werden die Opfer dafür auf gefälschte Webseiten gelockt.
Die Banken analysieren die gemeldeten Betrugsfälle kontinuierlich und informieren ihre Kundinnen und Kunden aktiv über aktuelle Betrugsstrategien und Schutzmaßnahmen.
Betrüger erzeugen gezielt künstliche Dringlichkeit und nutzen täuschend echte Kontaktaufnahmen.
Der Bankenverband warnt vor den immer raffinierteren Betrugsmaschen.
Kritisch hinterfragen, nicht vorschnell handeln!
Der Österreichische Bankenverband betonte am Dienstag in einer Aussendung, die Institute hätten umfassende technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen implementiert. Gleichzeitig würden die Betrugsversuche immer raffinierter: „Betrüger erzeugen gezielt künstliche Dringlichkeit und nutzen täuschend echte Kontaktaufnahmen. Deshalb ist es besonders wichtig, verdächtige Aufforderungen kritisch zu hinterfragen und keine unüberlegten Schritte zu setzen“, warnt der Bankenverband und nennt ein paar Sicherheitsregeln, die vor Phishing-Angriffen schützen können.
Bei Verdacht sofort Bank kontaktieren
Banken würden etwa nie per Telefon, SMS oder E-Mail die Herausgabe sensibler Zugangsdaten fordern. Weiters gäbe es keine telefonischen Aufforderungen zur Freigabe von Überweisungen und auch keinen zeitlichen Druck vonseiten der Bank. Kundinnen und Kunden, die dennoch den Verdacht haben, Opfer eines Phishing-Angriffs geworden zu sein, sollten umgehend ihre Bank kontaktieren.
