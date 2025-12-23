Nach Attacke auf Vater: Video führt zu Anzeige!

Jetzt wird der brutale Überfall zum Fall für Polizei und Justiz! Nachdem das erschütternde Video des Wiener Influencers Erik Seidl alias „Satansbratan“ am Montag viral gegangen ist, haben die Behörden reagiert. Die Polizei bestätigte am Dienstag: Durch das Video wurde offiziell Anzeige erstattet.
Wie berichtet, soll der 70-jährige Vater des Influencers am Samstagabend zwischen 19 und 20 Uhr in der Per-Albin-Hansson-Siedlung in Wien-Favoriten von drei Jugendlichen brutal zusammengeschlagen worden sein – offenbar völlig grundlos.
70-Jährigen völlig zugerichtet
Die Folgen der Attacke sind dramatisch: Der Pensionist erlitt mehrere Knochenbrüche im Gesicht, zudem ist seine Schulter gebrochen. „Seine ganzen Zähne sind weg“, schilderte Seidl unter Tränen. In dem Video (siehe unten) zeigt er auch ein Foto seines Vaters – ein Auge komplett zugeschwollen, das Gesicht schwer gezeichnet. Der 70-Jährige wird derzeit im Krankenhaus behandelt.
Laut Angaben des Influencers wollte sein Vater lediglich an den Jugendlichen vorbeigehen und sagte höflich: „Na, geht’s eh?“ Doch statt einer Antwort folgte rohe Gewalt. Der ältere Mann hatte kein Handy bei sich, konnte sich nicht wehren und keine Hilfe rufen.
Nun nimmt der Fall eine juristische Wendung: Die Anwältin der Familie kündigte an, eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Wien zu übermitteln. Die Ermittlungen laufen. Parallel dazu setzt „Satansbratan“ weiter auf die Kraft seiner Community. Er ruft seine Fans auf, Hinweise zu den Tätern zu liefern – und setzt sogar einen Finderlohn aus.
