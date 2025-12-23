Nach Attacke auf Vater: Video führt zu Anzeige!

Nun nimmt der Fall eine juristische Wendung: Die Anwältin der Familie kündigte an, eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Wien zu übermitteln. Die Ermittlungen laufen. Parallel dazu setzt „Satansbratan“ weiter auf die Kraft seiner Community. Er ruft seine Fans auf, Hinweise zu den Tätern zu liefern – und setzt sogar einen Finderlohn aus.