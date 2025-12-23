Kanalwand brach ein, Boote in Erdloch gefangen

Die Menschen hätten im ersten Moment gedacht, dass es ein Erdbeben gegeben habe, sagte Stadtrat Andy Hall dem Sender BBC. Ein Zeuge, der auf einem der Boote war, erzählte, dass er von einem lauten Knall geweckt wurde. Aus den Kästen seien Gegenstände gerutscht. „Wir konnten die Bruchstelle hören, das Rauschen des Wassers war unglaublich“, erzählte er. Die Bewohner verließen ihre Boote so schnell sie konnten.