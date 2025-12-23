Travis Kelce über Swift: „Liebe meines Lebens“

Swift liest aus Liebesbrief vor

„Ich habe so viele unglaubliche Erinnerungen an diese Tour, aber meine liebste ist, dich zum ersten Mal live zu sehen und von einer Frau, die mich gar nicht kennt, völlig verzaubert und hingerissen zu sein“, liest Taylor Swift lächelnd vor. „Ehrlich gesagt möchte ich mich bei Ihnen für die Schaffung dieser legendären Tour bedanken und bei Robert [Allen] dafür, dass er Sie dazu gebracht hat, in Kansas City, Missouri, Halt zu machen. Auch in dieser Nacht in KC begann meine Begegnung mit der Liebe meines Lebens“, fügt sie hinzu.