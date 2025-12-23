Vorteilswelt
Süßer Brief enthüllt

Travis Kelce über Swift: „Liebe meines Lebens“

Society International
23.12.2025 15:58
Kelce und Swift verlobten sich im vergangenen August.
Kelce und Swift verlobten sich im vergangenen August.(Bild: AP/Julio Cortez)

Travis Kelce ist sich sicher: Taylor Swift ist die Frau fürs Leben! In einem süßen Brief, den die Pop-Queen in der neuen Folge der „Eras Tour“-Dokuserie vorliest, spricht er davon, wie es war, die Sängerin zum ersten Mal zu sehen und wie verzaubert er von ihr war.

In der am Dienstag erschienenen Folge der Swift‘s Eras Tour-Dokumentarserie „Taylor Swift: The End of an Era“ mit dem Titel „Remember this Moment“ liest die Pop-Ikone erstmals den Brief vor, den ihr ihr jetziger Verlobter im Dezember 2024 geschickt hat.

Swift liest aus Liebesbrief vor
„Ich habe so viele unglaubliche Erinnerungen an diese Tour, aber meine liebste ist, dich zum ersten Mal live zu sehen und von einer Frau, die mich gar nicht kennt, völlig verzaubert und hingerissen zu sein“, liest Taylor Swift lächelnd vor. „Ehrlich gesagt möchte ich mich bei Ihnen für die Schaffung dieser legendären Tour bedanken und bei Robert [Allen] dafür, dass er Sie dazu gebracht hat, in Kansas City, Missouri, Halt zu machen. Auch in dieser Nacht in KC begann meine Begegnung mit der Liebe meines Lebens“, fügt sie hinzu.

Berührende Kennenlerngeschichte
Die Enthüllung des süßen Briefes passierte nur wenige Tage nachdem Taylor Swift ihren Verlobten während eines Auftritts in der „Late Night Show with Stephen Colbert“ als die Liebe ihres Lebens bezeichnet hatte, als sie ihr Jahr 2025 Revue passieren ließ. In seinem Podcast „New Heights“ gab der NFL-Star zuletzt zu, wie er versucht hatte, Swift bei einem ihrer Konzerte persönlich zu treffen. Er hatte ihr sogar ein personalisiertes Armband mit seiner Telefonnummer angefertigt, erzählte er.

Süße Verkupplungs-Story
Schließlich wird in der Serie auch noch verraten, wer den Sportler und die Sängerin verkuppelt hatte. „Ich lese die Schlagzeilen und stöbere im Internet herum, und da sehe ich, dass dieser Typ in deiner Show war, ein Freundschaftsarmband dabei hatte und dich kennenlernen wollte“, erinnerte sich die Mutter des Popstars, Andrea Swift. „Also rufe ich meine Expertin für die Kansas City Chiefs an, meine Cousine Robin, und sage: ‘Erzähl mir mal was über diesen Travis Kelce.‘“ Ihr Fazit: So ein netter Kerl! Schließlich brachte sie ihre Tochter wohl dazu, „diesen netten Kerl“ zu treffen – und der Rest ist Geschichte!

Porträt von krone.at
krone.at
