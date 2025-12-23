Hohe Chancen auf den Heiligen Abend in Weiß

Die Chancen stehen so gut wie seit Jahren nicht: Tatsächlich könnten die Städte im Osten und Süden des Landes weiße Weihnachten erleben. Für junge Österreicher eine Premiere!
Ein Großteil der Kinder – heute bereits im Teenager-Alter – haben noch nie den Heiligen Abend in weißer Pracht erlebt. Doch heuer könnte es endlich so weit sein. In St. Pölten, Eisenstadt und Wien, aber auch Graz und Klagenfurt stehen die Chancen auf Schneefall bei 60 bzw. 80 Prozent. Damit stünde einem kitschig-romantischen Weihnachtsfest nichts mehr im Wege.
In der Bundeshauptstadt gab es im Jahr 2012 das letzte Mal ein paar Schneeflocken am 24. Dezember, in St. Pölten sogar 2007, in Graz 2010. Besonders im Wienerwald- und Wechselgebiet Niederösterreichs können bis zu 20 Zentimeter zusammenkommen. Und passend für einen Spaziergang in der Winterpracht: An den Weihnachtsfeiertagen dürfte sich nach und nach endlich wieder die Sonne zeigen.
Insgesamt war das abgelaufene Jahr aber einmal mehr relativ warm und trocken. Die Temperaturen lagen um 0,8 Grad über dem Durchschnitt der vergangenen Jahrzehnte, die Niederschlagsmenge weist je nach Region ein Defizit zwischen 5 und 25 Prozent aus. Die Ausnahme war der Juni – viel zu kalt und zu nass.
