Hohe Chancen auf den Heiligen Abend in Weiß

In der Bundeshauptstadt gab es im Jahr 2012 das letzte Mal ein paar Schneeflocken am 24. Dezember, in St. Pölten sogar 2007, in Graz 2010. Besonders im Wienerwald- und Wechselgebiet Niederösterreichs können bis zu 20 Zentimeter zusammenkommen. Und passend für einen Spaziergang in der Winterpracht: An den Weihnachtsfeiertagen dürfte sich nach und nach endlich wieder die Sonne zeigen.