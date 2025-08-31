Fake-Pornos: Italiens Datenschützer ermitteln

Obwohl die Seite offiziell mit einer bulgarischen Firma verbunden ist, soll der Betreiber ein Italiener sein – was die Ermittlungen erleichtern könnte, berichteten italienische Medien. Es werde in mehrere Richtungen ermittelt. Gleichzeitig arbeitet die italienische Justiz daran, den Zugang zu Servern und Dienstanbietern einzuschränken, um zukünftige Fälle von Diebstahl von Bildern und sexistischer Verbreitung zu verhindern.