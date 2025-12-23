Lily Allen macht Therapie wegen Kaufsucht

Benehmen wie Milliardärin

Im Gespräch mit ihrer besten Freundin Miquita Oliver in einem Weihnachtsspecial ihres Podcasts „Miss Me?“ enthüllte Lily: „Ich spiele hier gerade mit meinem riesigen Diamant- und Smaragdring. Ich habe mir selbst ein kleines Geschenk gemacht – na ja, so klein ist es nicht. Man muss sich selbst etwas gönnen und den Moment feiern.“ Die Chartstürmerin räumte ein, dass sie es wohl etwas übertrieben habe: „Ich bin überzeugt, dass ich Milliardärin bin. Handtaschen wurden gekauft, Schmuck wurde gekauft und ein Auto wurde gekauft.“