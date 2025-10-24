Wird Salzburger Pannenbad zum Spannerbad?

Das neue Mozarteum bietet eine gute Sicht auf den Familien- und den Nackt-Bereich des Paracelsusbads im Kurgarten. Schon früher kämpfte die Stadt Salzburg mit zu tiefen ungewollten Einblicken – und wie einfach es ist, auf das Dach des Gebäudes zu gelangen, zeigt ein „Krone“-Lokalaugenschein.
Das neue Universitätsgebäude am Kurgarten (UMAK) bietet nicht nur eine schöne Aussicht auf die Umgebung – sondern auch direkt in den Familienbereich des Paracelsusbads und auf Teile des Außenbereichs der dazugehörigen Luxus-Sauna. Dabei hatte genau dieses Pannenbad in der Vergangenheit schon Probleme mit unerwünschten Einblicken.
