Wird Salzburger Pannenbad zum Spannerbad?

Das neue Mozarteum bietet eine gute Sicht auf den Familien- und den Nackt-Bereich des Paracelsusbads im Kurgarten. Schon früher kämpfte die Stadt Salzburg mit zu tiefen ungewollten Einblicken – und wie einfach es ist, auf das Dach des Gebäudes zu gelangen, zeigt ein „Krone“-Lokalaugenschein.