Salzburgs Polizeischüler haben keine Lust mehr

Für die Verantwortlichen selbst ist es „weder ungewöhnlich, noch besorgniserregend“. Und doch wirken die nackten Zahlen alarmierend. Knapp 40 Bedienstete haben heuer bereits die Landespolizeidirektion Salzburg verlassen – und damit um eine Vielzahl mehr als im gesamten Jahr 2024. Auffällig: 22 Polizeischüler schlossen heuer ihre planmäßige Ausbildung nicht ab, suchten frühzeitig das Weite.