Schon 22 Abgänge

Salzburgs Polizeischüler haben keine Lust mehr

Salzburg
23.10.2025 06:00
22 Polizeischüler haben ihre Ausbildung heuer abgebrochen
22 Polizeischüler haben ihre Ausbildung heuer abgebrochen(Bild: Markus Tschepp)

Knapp 40 Bedienstete haben heuer bereits die Salzburger Landespolizeidirektion verlassen – darunter auffallend viele Polizeischüler. Ein Grund zur Besorgnis? Absolut nicht, betont die Chefetage vehement.  

Für die Verantwortlichen selbst ist es „weder ungewöhnlich, noch besorgniserregend“. Und doch wirken die nackten Zahlen alarmierend. Knapp 40 Bedienstete haben heuer bereits die Landespolizeidirektion Salzburg verlassen – und damit um eine Vielzahl mehr als im gesamten Jahr 2024. Auffällig: 22 Polizeischüler schlossen heuer ihre planmäßige Ausbildung nicht ab, suchten frühzeitig das Weite.

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Loading
Salzburg

