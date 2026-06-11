Salzburg bis Hüttau: Hier gibt es Public Viewing

Stadt Salzburg weicht nach Wals-Siezenheim aus

In der Stadt Salzburg sind hier nur die Single Oak Café Bar in der Altstadt und das Franz-Rehrl-Studentenheim offiziell gelistet. Weitere Plätze wurden in die Nachbargemeinde Wals-Siezenheim ausgelagert – sowohl zum Casino Salzburg als auch in das Stadion des FC Red Bull Salzburg. Letzteres fasst für die WM 2500 Zuschauer bei freier Platzwahl und freiem Eintritt. Gezeigt wird hier das Spiel Österreich gegen Argentinien am 22. Juni um 19.00 Uhr.