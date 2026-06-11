Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zum Start der WM

Salzburg bis Hüttau: Hier gibt es Public Viewing

Salzburg
11.06.2026 20:30
Bei der EM 2024 hat es noch in Nonntal Public Viewing gegeben. Für die WM heuer gibt es ...
Bei der EM 2024 hat es noch in Nonntal Public Viewing gegeben. Für die WM heuer gibt es unterschiedliche Angebote.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Mit Spannung geht es in das nächste sportliche Großereignis. So treten bei der Fußball-Weltmeisterschaft am Donnerstag um 21.00 Uhr Mexiko und Südafrika gegeneinander an. Doch wo lassen sich die Spiele am besten gemeinsam verfolgen? Die „Krone“ hat die Infos zum Public Viewing in Stadt und Land.

0 Kommentare

König Fußball regiert die nächsten Wochen wieder die Sportwelt. Klar, dass auch viele Salzbuger so nah wie möglich am Geschehen sein wollen. Mit einem Ozean dazwischen ist das zwar nicht so einfach, aber das Gemeinschaftsgefühl kann auch beim Public Viewing aufkommen. Doch wo wird das angeboten?

Stadt Salzburg weicht nach Wals-Siezenheim aus
In der Stadt Salzburg sind hier nur die Single Oak Café Bar in der Altstadt und das Franz-Rehrl-Studentenheim offiziell gelistet. Weitere Plätze wurden in die Nachbargemeinde Wals-Siezenheim ausgelagert – sowohl zum Casino Salzburg als auch in das Stadion des FC Red Bull Salzburg. Letzteres fasst für die WM 2500 Zuschauer bei freier Platzwahl und freiem Eintritt. Gezeigt wird hier das Spiel Österreich gegen Argentinien am 22. Juni um 19.00 Uhr. 

Fußball von Donnerstag bis Sonntag
Wesentlich mehr Spiele werden in Saalfelden über die Leinwand laufen. Dort gibt es im gesamten WM-Zeitraum immer von Donnerstag bis Sonntag „emotionale Fußballabende voller Spannung, Jubel und Gänsehautmomente“, wie die Gemeinde ankündigt. Und auch Bürgermeister Erich Rohrmoser selbst kickt das runde Leder durch ein Instagram-Video, mit dem das Public Viewing in der Otto-Gruberhalle beworben wird.

Highlights und Live-Sport ab 11.30 Uhr
Doch damit ist es im Pinzgau noch nicht getan: Auch das Casino Zell am See und das Grand Hotel Zell am See bieten gemeinsames Fußball-Schauen. Letzteres setzt dafür auf das Pinzga Bräu, wo an Spieltagen ab 11.30 Uhr Fußball zu sehen ist. Dort gibt es eine Kombination aus Live, Wiederholungen und Highlights.

Im Pongau geht es heute los
Im Nachbarbezirk übernimmt die Planung der TSV St. Johann. Die Pongauer zeigen neben dem Auftaktspiel am Donnerstagabend, 11. Juni, die Spiele Österreich gegen Jordanien am 17. Juni um 6.00 Uhr und Österreich Argentinien am 22. Juni am Abend. Zudem werden 22 weitere Spiele zu sehen sein – inklusive beider Halbfinale, dem Spiel um den dritten Platz und dem WM-Finale. 

Fußballschauen beim Frühstücksbuffet
In Seekirchen im Flachgau gibt es gleich drei Orte, die ausgewählte Spiele zeigen. Eintritt ist hier nur bei Österreich-Jordanien zu bezahlen. Der Einlass in das Emailwerk startet am 17. Juni um 5.30 Uhr und es ist ein Frühstücksbuffet inkludiert. Im Sportzentrum Aug wird Österreich-Argentinien gezeigt und im Strandbad-Seekirchen gib es am 19. Juli das WM-Finale ab 21.00 Uhr zu sehen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
11.06.2026 20:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
101.780 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Innenpolitik
Entscheidung wohl erst zur Geisterstunde
92.294 mal gelesen
Vizevorsitzender Gregor Schütze geriet mit Peter Westenthaler aneinander.
Gericht
Strobl, die ORF-Kronzeugin und ein Firmen-Mercedes
77.163 mal gelesen
Krone Plus Logo
ORF-Kronzeugin war mit einem Wagen jenes Unternehmens unterwegs, für das die Privatfirma von ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1743 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
Entscheidung wohl erst zur Geisterstunde
1596 mal kommentiert
Vizevorsitzender Gregor Schütze geriet mit Peter Westenthaler aneinander.
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1407 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf