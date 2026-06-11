Salzburg bis Hüttau: Hier gibt es Public Viewing

Mit Spannung geht es in das nächste sportliche Großereignis. So treten bei der Fußball-Weltmeisterschaft am Donnerstag um 21.00 Uhr Mexiko und Südafrika gegeneinander an. Doch wo lassen sich die Spiele am besten gemeinsam verfolgen? Die „Krone“ hat die Infos zum Public Viewing in Stadt und Land.
König Fußball regiert die nächsten Wochen wieder die Sportwelt. Klar, dass auch viele Salzbuger so nah wie möglich am Geschehen sein wollen. Mit einem Ozean dazwischen ist das zwar nicht so einfach, aber das Gemeinschaftsgefühl kann auch beim Public Viewing aufkommen. Doch wo wird das angeboten?
Stadt Salzburg weicht nach Wals-Siezenheim aus
In der Stadt Salzburg sind hier nur die Single Oak Café Bar in der Altstadt und das Franz-Rehrl-Studentenheim offiziell gelistet. Weitere Plätze wurden in die Nachbargemeinde Wals-Siezenheim ausgelagert – sowohl zum Casino Salzburg als auch in das Stadion des FC Red Bull Salzburg. Letzteres fasst für die WM 2500 Zuschauer bei freier Platzwahl und freiem Eintritt. Gezeigt wird hier das Spiel Österreich gegen Argentinien am 22. Juni um 19.00 Uhr.
Fußball von Donnerstag bis Sonntag
Wesentlich mehr Spiele werden in Saalfelden über die Leinwand laufen. Dort gibt es im gesamten WM-Zeitraum immer von Donnerstag bis Sonntag „emotionale Fußballabende voller Spannung, Jubel und Gänsehautmomente“, wie die Gemeinde ankündigt. Und auch Bürgermeister Erich Rohrmoser selbst kickt das runde Leder durch ein Instagram-Video, mit dem das Public Viewing in der Otto-Gruberhalle beworben wird.
Highlights und Live-Sport ab 11.30 Uhr
Doch damit ist es im Pinzgau noch nicht getan: Auch das Casino Zell am See und das Grand Hotel Zell am See bieten gemeinsames Fußball-Schauen. Letzteres setzt dafür auf das Pinzga Bräu, wo an Spieltagen ab 11.30 Uhr Fußball zu sehen ist. Dort gibt es eine Kombination aus Live, Wiederholungen und Highlights.
Im Pongau geht es heute los
Im Nachbarbezirk übernimmt die Planung der TSV St. Johann. Die Pongauer zeigen neben dem Auftaktspiel am Donnerstagabend, 11. Juni, die Spiele Österreich gegen Jordanien am 17. Juni um 6.00 Uhr und Österreich Argentinien am 22. Juni am Abend. Zudem werden 22 weitere Spiele zu sehen sein – inklusive beider Halbfinale, dem Spiel um den dritten Platz und dem WM-Finale.
Fußballschauen beim Frühstücksbuffet
In Seekirchen im Flachgau gibt es gleich drei Orte, die ausgewählte Spiele zeigen. Eintritt ist hier nur bei Österreich-Jordanien zu bezahlen. Der Einlass in das Emailwerk startet am 17. Juni um 5.30 Uhr und es ist ein Frühstücksbuffet inkludiert. Im Sportzentrum Aug wird Österreich-Argentinien gezeigt und im Strandbad-Seekirchen gib es am 19. Juli das WM-Finale ab 21.00 Uhr zu sehen.
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