Radfahrer stieß mit Auto zusammen: Schwer verletzt

Teamwork war bei der Rettung eines Radfahrers am Donnerstag gefragt. Der Radler war kurz vor 11.30 Uhr mit einem Auto zusammengestoßen. Während das Rote Kreuz den Verletzten versorgte, sicherte die Freiwillige Feuerwehr Thalgau die Unfallstelle ab. Zudem wurde ein Sichtschutz aufgebaut. Für den Radfahrer ging es mit dem Rettungshubschruaber Christophorus 6 ins Krankenhaus.