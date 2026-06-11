Radfahrer stieß mit Auto zusammen: Schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall eilten Einsatzkräfte am Donnerstagmittag in Thalgau. An der Kreuzung der Thalgauer Landesstraße mit der Plainfelder Landesstraße stieß ein Auto mit einem Fahrrad zusammen. Der Radfahrer wurde vor Ort erstversorgt und vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Teamwork war bei der Rettung eines Radfahrers am Donnerstag gefragt. Der Radler war kurz vor 11.30 Uhr mit einem Auto zusammengestoßen. Während das Rote Kreuz den Verletzten versorgte, sicherte die Freiwillige Feuerwehr Thalgau die Unfallstelle ab. Zudem wurde ein Sichtschutz aufgebaut. Für den Radfahrer ging es mit dem Rettungshubschruaber Christophorus 6 ins Krankenhaus.
Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist noch unklar. Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein Feuerwehrmitglied die Polizei mit einer Drohne. Im Anschluss wurde das Auto abtransportiert.
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