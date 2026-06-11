DNA-Test zeigt: Wölfin zog durch den Pinzgau

Mit den Wolfsrissen vom 5. Juni hat sie allerdings nichts zu tun. An diesem Tag gab es in Viehhofen gleich mehrere Meldungen über tote Nutztiere: ein Schaf, zwei Lämmer und ein Kitz. Zudem wurden sechs Schafe und Ziegen verletzt und zwei Lämmer vermisst. Noch am selben Tag erschossen Jäger einen Wolf – allerdings einen Rüden.