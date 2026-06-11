DNA-Test zeigt: Wölfin zog durch den Pinzgau

Im Pinzgau geht eine Wölfin um. Das haben nun DNA-Analysen bestätigt. Dabei war das Raubtier sowohl in Maria Alm als auch in Dienten unterwegs. Mit den Rissen in Viehhofen, nach denen ein Wolf Anfang Juni erschossen wurde, hatte sie allerdings nichts zu tun.
Die Wölfin der dinarischen Population – also vom Balkan – hat laut den Ergebnissen der DNA-Analyse bereits am 22. April in Maria Alm zwölf Ziegen getötet. Klar ist nun, dass ihr am 28. April auch in Dienten ein Schaf und zwei Ziegen zum Opfer fielen.
Mit den Wolfsrissen vom 5. Juni hat sie allerdings nichts zu tun. An diesem Tag gab es in Viehhofen gleich mehrere Meldungen über tote Nutztiere: ein Schaf, zwei Lämmer und ein Kitz. Zudem wurden sechs Schafe und Ziegen verletzt und zwei Lämmer vermisst. Noch am selben Tag erschossen Jäger einen Wolf – allerdings einen Rüden.
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