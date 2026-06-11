Betroffener: „Peter hat mir das Leben gerettet!“

„Ohne die Halleiner Arbeitsinitiative und Peter Lindinger weiß ich nicht, was heute wäre“, schildert Martin (Name geändert). Lindinger als sein Bewährungshelfer holte ihn aus dem Gefängnis, brachte ihn zur HAI und verschaffte ihm Arbeit. „Die HAI war eine Station in meinem Leben, die mir Struktur und Verlässlichkeit gegeben hat. Der Peter und die HAI haben mir das Leben gerettet.“ Heute ist Martin Künstler, steht fix im Leben.