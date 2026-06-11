Kein einheitliches Ticket für die Salzburger Bäder

Einheitliche Saisonkarten in der Stadt Salzburg scheitern an unterschiedlichen Systemen. So gibt es für die städtischen Bäder ein anderes Ticket als für das Paracelsusbad. Letzteres wird von einer GmbH betrieben und legt den Schwerpunkt auf Freizeit und Familien.
Schwimmen ist nicht gleich Schwimmen – zumindest wenn es nach der Stadt Salzburg geht, denn: Die Saisonkarten für die städtischen Bäder gelten im Paracelsusbad nicht.
Auf einen Antrag zu diesem Thema antwortete die Stadt, dass das AYA-Bad mit Sport und das Paracelsusbad mit Freizeit und Familien verschiedene Schwerpunkte hätten. Zudem handle es sich um getrennte „Organisationseinheiten“. Das Paracelsusbad ist ja Teil der Tourismus Salzburg GmbH, kurz: TSG. Und genau darauf ruhe sich die Stadt aus, so der Vorwurf der Neos.
Für Paracelsusbad-Betriebsleiter Sönke Eckl-Henningsen brächte die gemeinsame Saisonkarte durchaus einen Mehrwert, wie er der „Krone“ im Gespräch verrät, aber: „Das ist technisch derzeit nicht möglich. Unsere Systeme kommunizieren nicht mit jenen in den städtischen Bädern.“ Dennoch rüstet das Paracelsusbad derzeit auf. Aktuell wird an einem System für Online-Tickets gearbeitet.
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