Kein einheitliches Ticket für die Salzburger Bäder

Auf einen Antrag zu diesem Thema antwortete die Stadt, dass das AYA-Bad mit Sport und das Paracelsusbad mit Freizeit und Familien verschiedene Schwerpunkte hätten. Zudem handle es sich um getrennte „Organisationseinheiten“. Das Paracelsusbad ist ja Teil der Tourismus Salzburg GmbH, kurz: TSG. Und genau darauf ruhe sich die Stadt aus, so der Vorwurf der Neos.