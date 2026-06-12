Festspiel-Hammer! Präsidentin hält keine Rede

Wegen des Vertragsablaufs der deutschen Kulturmanagerin Ende 2026 war die Präsidentschaft wie gesetzlich vorgesehen ausgeschrieben worden. 27 Bewerbungen sind daraufhin eingegangen. Auch von der Noch-Präsidentin selbst, die sich gerne für weitere fünf Jahre in der Führungsposition bei dem Festival gesehen hätte. Neben ihr haben aber auch zehn andere Damen und 16 Männer Interesse an dem Amt bekundet.