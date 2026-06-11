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Prozess in Salzburg

Unfall am Rehrlplatz: Geldstrafe für Alko-Lenker

Salzburg
11.06.2026 19:00
Bei dieser Kreuzung am Rehrlplatz kam es zum Unfall.
Bei dieser Kreuzung am Rehrlplatz kam es zum Unfall.(Bild: Antonio Lovric)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Mit zwei Promille Alkohol im Blut verursachte ein Serbe (44) Mitte Dezember mit seinem Audi einen Unfall mit einer verletzten Person: Fahrlässige Körperverletzung lautete der Vorwurf, den der Mann aber bestritt. Nun klärte ein Unfall-Experte. Der Angeklagte wurde nicht rechtskräftig verurteilt.

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„Mein Fehler war der Alkohol, nicht der Unfall“, erklärte der Angeklagte, ein Serbe (44), zu Prozessbeginn Mitte April der Richterin im Salzburger Landesgericht. Mit seinem Audi soll der 44-Jährige am 19. Dezember einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person verursacht haben.

Gutachter klärte Unfallursache
Damals war er betrunken, hatte laut Alko-Test zwei Promille intus. Zudem soll er auf mehrere Verkehrsregeln gepfiffen haben: Demnach war er zu schnell bei Rotlicht über die Busspur in die Kreuzung am Rehrlplatz gefahren. Stimmt nicht, meinte er. Bei der Prozess-Fortsetzung am Donnerstag bestätigte ein Sachverständiger die Anklagevorwürfe.

Wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde der 44-Jährige zu einer Geldstrafe um 1440 Euro, nicht rechtskräftig.

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