Unfall am Rehrlplatz: Geldstrafe für Alko-Lenker

Gutachter klärte Unfallursache

Damals war er betrunken, hatte laut Alko-Test zwei Promille intus. Zudem soll er auf mehrere Verkehrsregeln gepfiffen haben: Demnach war er zu schnell bei Rotlicht über die Busspur in die Kreuzung am Rehrlplatz gefahren. Stimmt nicht, meinte er. Bei der Prozess-Fortsetzung am Donnerstag bestätigte ein Sachverständiger die Anklagevorwürfe.