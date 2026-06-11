ÖBB erweitern die Plätze auf der Tauernstrecke

Von 255 auf 290 Sitzplätze erweitern die Österreichischen Bundesbahnen die Kapazitäten auf dem Weg in den Süden. Damit das gelingt, werden moderne Doppelstockzüge eingesetzt, die auch acht Abstellplätze für Fahrräder und zwei für Kinderwagen und zwei Rollstuhlplätze bieten.
Starten werden die neuen Züge auf der Verbindung ab Montag, 14. Juni. Sie decken vier InterCity-Verbindungen ab, die um 07:07, 10:32, 17:07 und 18:32 Uhr am Salzburger Hauptbahnhof starten.
Neben den zusätzlichen Sitzplätzen sind an Bord auch fünf Toiletten zu finden. Die Einstiege sind barrierefrei gestaltet zudem gibt es Steckdosen an jedem Tisch und kostenloses WLAN and Bord.
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