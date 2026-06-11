ÖBB erweitern die Plätze auf der Tauernstrecke

Von 255 auf 290 Sitzplätze erweitern die Österreichischen Bundesbahnen die Kapazitäten auf dem Weg in den Süden. Damit das gelingt, werden moderne Doppelstockzüge eingesetzt, die auch acht Abstellplätze für Fahrräder und zwei für Kinderwagen und zwei Rollstuhlplätze bieten.