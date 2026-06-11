Hochwasserschutz in Großarl wurde fertig gebaut

Mit der Aufweitung der Großarler Ache und einer neu errichteten Brücke standen im Pongau in den letzten beiden Jahren einige Arbeiten an. Nun wurde der dritte Teil fertiggestellt – und soll 220 Menschen und 75 Objekte künftig schützen.
Trotz der zahlreichen Maßnahmen, die in drei Abschnitte aufgeteilt wurden, konnten die Baukosten von geplanten 6,7 Millionen Euro auf 5,6 Millionen Euro reduziert werden. Der Baustart erfolgte im Jänner 2024. Konkret sollen dadurch die Bewohner nördlich des Ortszentrums geschützt werden.
Dafür wurde die Ache im Zentrum, in Astach und in Vorderschied aufgeweitet und eine Brücke bei der Zufahrt zum Liftparkplatz neu errichtet. Zudem gibt es jetzt eine Hinterlandentwässerung und zusätzlichen Hochwasserschutz durch Dämme und Mauern.
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