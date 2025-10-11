Vorteilswelt
Massive increase

Around 1000 charges against young Syrians in 2024 alone

Nachrichten
11.10.2025 15:49
In 2024, there were already more than 12,000 reports against people in the ten to 14 age group.
In 2024, there were already more than 12,000 reports against people in the ten to 14 age group.(Bild: ysuel)

Alarming figures from the Ministry of the Interior: juvenile crime has risen massively. While around 5160 charges were filed in the age group between ten and 14 years in 2015, by 2024 there were already more than 12,000 charges - mainly against Syrians. Minister Gerhard Karner (ÖVP) wants to take further countermeasures - and proposals have also been made by the NEOS. What the statistics look like in detail and what measures should be taken.

0 Kommentare

In the government program, the ÖVP, SPÖ and NEOS have agreed on a ban on carrying knives, regular police instruction and case conferences for prolific offenders in the fight against youth crime.

