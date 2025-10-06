Die Autorin, die es mit dem Tech-Riesen aufnahm

Sieg hatte persönliche Folgen für die Autorin

Das Gericht bestätigte, dass Anthropic illegal eine halbe Million Bücher heruntergeladen hatte. Schlussendlich zahlte das Tech-Unternehmen 3.000 Dollar pro Werk – insgesamt 1,5 Milliarden Dollar. Die Kläger und Klägerinnen selbst konnten dabei eine „Serviceprämie“ von bis zu 50.000 Dollar erhalten – zusätzlich zu den 3.000 Dollar pro Buch. Es war ein Sieg in dem Fall – doch der Preis, den Bartz dafür zahlte, war hoch.