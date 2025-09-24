Nobelpreisträger fordern „rote Linien“ für KI

„Risiken eindämmen“

Es müsse darum gehen, „den kleinsten gemeinsamen Nenner“ zu finden, „um die unmittelbarsten und inakzeptabelsten Risiken einzudämmen“. Als Beispiele werden in dem Brief die Übertragung der Kontrolle über Atomwaffenarsenale und autonome Waffensysteme an KI-Systeme oder der Einsatz von Künstlicher Intelligenz für Massenüberwachung genannt.