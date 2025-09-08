Autoren ziehen in den USA gegen Apple vor Gericht

Apple habe nicht versucht, die Autoren für die Verwendung ihrer Werke zu vergüten, hieß es in der von den Autoren Grady Hendrix und Jennifer Roberson eingereichten Klageschrift. Eine Stellungnahme von Apple und den Anwälten der Kläger lag zunächst nicht vor. Der Apple-Fall ist die jüngste Klage in einer Reihe von Verfahren, in denen Autoren und Verlage großen Technologieunternehmen eine Verletzung des Urheberrechts bei der Entwicklung von KI vorwerfen.