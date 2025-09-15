USA und Großbritannien wollen Tech-Pakt besiegeln

Großbritannien und die USA bereiten die Unterzeichnung eines weitreichenden Technologieabkommens vor. Dies solle in den kommenden Tagen im Rahmen des Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump in Großbritannien geschehen, teilte die britische Botschaft in Washington mit.
Das Abkommen ziele darauf ab, die Zusammenarbeit der Technologiesektoren beider Länder zu stärken und die Chancen für Unternehmen und Verbraucher auf beiden Seiten des Atlantiks zu verbessern, hieß es weiter.
Die Partnerschaft soll sich demnach auf Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz, Halbleiter, Telekommunikation und Quantencomputing konzentrieren. „Spitzentechnologien wie KI und Quantencomputing werden unser Leben verändern“, erklärte die britische Technologieministerin Liz Kendall in einer Mitteilung.
US-Präsident ab Dienstag in London
Trump wird am Dienstag zu seinem zweiten Staatsbesuch in Großbritannien erwartet, der drei Tage dauern soll. Er soll von einer Delegation von US-Wirtschaftsführern begleitet werden, darunter der Chef von Nvidia, Jensen Huang, und Sam Altman von OpenAI. Im Rahmen des Besuchs will der Vermögensverwalter BlackRock laut einem Bericht von Sky News 700 Millionen Dollar in britische Rechenzentren investieren.
Beide Länder haben seit Anfang des Jahres Strategiepapiere für KI veröffentlicht. US-Firmen wie Anthropic und OpenAI gründen zunehmend internationale Niederlassungen in London, während britische Unternehmen wie DeepMind weiterhin in die transatlantische Zusammenarbeit investieren.
