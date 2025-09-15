USA und Großbritannien wollen Tech-Pakt besiegeln

US-Präsident ab Dienstag in London

Trump wird am Dienstag zu seinem zweiten Staatsbesuch in Großbritannien erwartet, der drei Tage dauern soll. Er soll von einer Delegation von US-Wirtschaftsführern begleitet werden, darunter der Chef von Nvidia, Jensen Huang, und Sam Altman von OpenAI. Im Rahmen des Besuchs will der Vermögensverwalter BlackRock laut einem Bericht von Sky News 700 Millionen Dollar in britische Rechenzentren investieren.