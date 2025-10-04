Nur ein Katzensprung: Von Kärnten auf die Uni Graz

Wenn mit Semesterstart Anfang Oktober das studentische Leben in Graz wieder aufblüht, ist es unüberhörbar: Es wird wieder mehr Kärntnerisch gesprochen. An der größten Hochschule, der Universität Graz, beträgt der Anteil an Studierenden aus Kärnten relativ konstant knapp 16 Prozent. Gut jeder Sechste hat also seine Wurzeln jenseits der Pack. Zu ihnen gehören Valentina Simschitz und Niklas Liebminger, die beide auch in der Hochschülerschaft (ÖH) aktiv sind.