Ab 9 Uhr LIVE: Wer gewinnt Rennen in Indonesien?

Ein KAC-Crack steht kurz vor der Einbürgerung
Das Nationalteam ruft
Wer gewinnt den Grand Prix von Indonesien? Das MotoGP-Rennen beginnt um 9 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Hier der Zwischenstand:
Der Italiener Marco Bezzecchi gewann am Samstag den Sprint. Schlägt der Aprilia-Pilot auch heute zu?
Der Kurs in Mandalika liegt Marc Marquez, der bereits als Weltmeister feststeht, nicht besonders, er hat dort noch nie gewonnen.
