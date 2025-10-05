Der Schein trügt

Das Abschneiden schlägt sich auf die Fünfjahreswertung der UEFA nieder, nur Schottland machte von den Top-20-Nationen bisher weniger Punkte, Österreich verliert als Nummer 15 an Boden. Umso erfreulicher, dass das Nationalteam nächste Woche einen weiteren großen Schritt in Richtung WM machen kann, die erste Endrunden-Teilnahme seit 1998 würde unserer Fußball-Landschaft neues Leben einhauchen. Obwohl sich die österreichische Bundesliga so spannend wie selten zuvor präsentiert, trügt der Schein. Die Zeiten, als die finanziell übermächtigen Salzburger auf und davon galoppierten, sind vorbei, vier, fünf Teams spielen um den Titel. Das liegt aber wohl weniger an der Weiterentwicklung der Konkurrenz, sondern eher an der sportlichen Rückwärtsentwicklung des einstigen Serienmeisters aus der Mozartstadt.