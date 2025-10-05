Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Stopplicht“-Kolumne

Der Schein trügt

Fußball National
05.10.2025 08:16
Peter Moizi schreibt in seiner „Stopplicht“-Kolumne über Österreichs Klubs im Europacup.
Peter Moizi schreibt in seiner „Stopplicht“-Kolumne über Österreichs Klubs im Europacup.(Bild: GEPA)

„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner „Stopplicht“-Kolumne über das Abschneiden der österreichischen Klubs im Europacup ...

0 Kommentare

Das bisherige Abschneiden im Europacup trübt ein wenig die Freude auf das Finish im Fußball-Herbst. Die Bilanz liest sich mager

  • Sturm sorgte bisher für den einzigen Sieg in der Ligaphase mit 36 Teams.
  • Die punktelosen Salzburger erzielten in der Europa League noch kein Tor.
  • Rapid hatte es zwar als erstes Team aus dem Bundesliga-Play-off in eine Gruppenphase geschafft, landete aber nach dem 1:4 auswärts gegen Posen auf dem Boden der Realität.
  • Wolfsberg und die Austria verpassten den Einzug ins große Europa-Geschäft.

Das Abschneiden schlägt sich auf die Fünfjahreswertung der UEFA nieder, nur Schottland machte von den Top-20-Nationen bisher weniger Punkte, Österreich verliert als Nummer 15 an Boden. Umso erfreulicher, dass das Nationalteam nächste Woche einen weiteren großen Schritt in Richtung WM machen kann, die erste Endrunden-Teilnahme seit 1998 würde unserer Fußball-Landschaft neues Leben einhauchen. Obwohl sich die österreichische Bundesliga so spannend wie selten zuvor präsentiert, trügt der Schein. Die Zeiten, als die finanziell übermächtigen Salzburger auf und davon galoppierten, sind vorbei, vier, fünf Teams spielen um den Titel. Das liegt aber wohl weniger an der Weiterentwicklung der Konkurrenz, sondern eher an der sportlichen Rückwärtsentwicklung des einstigen Serienmeisters aus der Mozartstadt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
100.722 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
86.433 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Österreich
Pensionistin hat ihren Lebenswillen verloren
84.047 mal gelesen
Der Peiniger der Rentnerin – ein 26-jähriger Afghane – ist jetzt in U-Haft. Er hat bereits ein ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1128 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
869 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
744 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Mehr Fußball National
„Stopplicht“-Kolumne
Der Schein trügt
In Linz beim Ex-Klub:
Hartbergs Topscorer auf der Jagd nach der Premiere
Bundesliga im Ticker
LASK gegen den TSV Hartberg – ab 14.30 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Red Bull Salzburg gegen SK Rapid – ab 17 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
SCR Altach gegen Sturm Graz ab 14.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf