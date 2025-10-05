Mutter und Baby starben bei Autounfall in Bayern

Die Polizei, die zufällig auf der Gegenfahrbahn war, und alarmierte Rettungskräfte versuchten noch, zu helfen beziehungsweise die Mutter und das Neugeborene wiederzubeleben, doch vergeblich. Die beiden starben direkt an der Unfallstelle. Der Vater und die Tochter überlebten schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.