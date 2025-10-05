Vorteilswelt
Starke Regenfälle

Mutter und Baby starben bei Autounfall in Bayern

Ausland
05.10.2025 09:17
Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Bayern hat sich ein Rückstau gebildet (Symbolbild).
Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Bayern hat sich ein Rückstau gebildet (Symbolbild).(Bild: APA/GERT EGGENBERGER)

Auf einer Autobahn in Bayern sind am Samstagnachmittag eine Mutter (32) und ihr wenige Wochen altes Baby ums Leben gekommen. Der Wagen der Familie war von der Fahrbahn abgekommen und schwer beschädigt in einem Graben gelandet. Der Vater (34) und die dreijährige Tochter überlebten.

0 Kommentare

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf der A3 bei Parsberg. Laut der Polizei war das Auto der vierköpfigen Familie in Richtung Passau zwischen Velburg und Parsberg unterwegs, als es von der Fahrbahn abkam. Der Wagen landete schwer beschädigt in einem Graben.

Die Polizei, die zufällig auf der Gegenfahrbahn war, und alarmierte Rettungskräfte versuchten noch, zu helfen beziehungsweise die Mutter und das Neugeborene wiederzubeleben, doch vergeblich. Die beiden starben direkt an der Unfallstelle. Der Vater und die Tochter überlebten schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Weiterer Unfall im Rückstau
Zum Unfallzeitpunkt habe es stark geregnet, wodurch die Straße rutschig war, teilte die Polizei mit. Ob das die Ursache war, werde derzeit durch einen Gutachter geprüft. Fremdverschulden kann laut Berichten ausgeschlossen werden.

Im Rückstau ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall. Drei Fahrzeuge stießen zusammen, eine Person wurde leicht verletzt. Die A3 war in Fahrtrichtung Passau vorübergehend gesperrt. Gegen 18 Uhr konnte eine Fahrspur freigegeben werden, um 20.15 Uhr folgte die nächste.

