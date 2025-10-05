Hartbergs Topscorer auf der Jagd nach der Premiere

An seine Zeit beim LASK denkt er gerne zurück: „2023 hab ich dort bei meinem Bundesligadebüt gegen WSG gleich getroffen. Noch schöner aber war mein Europa-League-Einsatz gegen Liverpool. Eine geile Erfahrung.“ Mit Flecker, Horvath, Usor, Pintor, Andrade, Bello und seinem früheren Co-Trainer Max-Ritscher sind noch einige alte Kumpels beim LASK: „Mein dickster Freund ist aber Goalie Lukas Jungwirth. Mit dem war ich sogar auf Urlaub.“ Dass sein Ex-Team derzeit hinter Hartberg rangiert, hätte Elias vorm Saisonstart nie erwartet: „Ich habe ja im Sommer in Linz die Vorbereitung mitgemacht und gesehen, welche Qualität die haben. Die sechs Punkte spiegeln nicht wider, wie gut sie sind.“