Dieser Buchklassiker dürfen in keinem Regal fehlen

1984 - George Orwell

Geschichtsfälscher im Staatsdienst, verliebt sich in die schöne und geheimnisvolle Julia. Gemeinsam beginnen sie, die totalitäre Welt infrage zu stellen, als Teil derer sie bisher funktioniert haben. Doch bereits ihre Gedanken sind Verbrechen, und der Große Bruder richtet seinen stets wachsamen Blick auf jeden potenziellen Dissidenten. Orwells Vision eines totalitären Staats, in dem Cyberüberwachung und Co. gläserner Bürger bestimmen, hat wie keine andere Dystopie bis heute an Brisanz gewonnen.