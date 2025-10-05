Sogar ÖVP-Urgestein nimmt nun Dornauer in Schutz

Der ehemalige Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer ist ein „bunter Hund“ in der politischen Landschaft. Jetzt ging er aus Sicht seiner Partei aber zu weit und fliegt raus. Der Tiroler ÖVP-Nationalratsabgeordnete Franz Hörl springt dem Sozialdemokraten zur Seite und schießt gegen die Tiroler SPÖ.
Der nunmehrige Landtagsabgeordnete Georg Dornauer sprach sich kürzlich dafür aus, „Übergewinne“ des Energieerzeugers Tiwag an die Bevölkerung auszuzahlen. Im Alleingang wollte er dazu einen Dringlichkeitsantrag im Landtag einbringen und somit gegen die Parteilinie und vor allem gegen die Koalition mit den Konservativen verstoßen. Die Tiroler SPÖ reagierte scharf und schloss Dornauer aus, was wohl nicht nur bei Nationalratsabgeordneten Franz Hörl Verwunderung auslöst.
„Benko-Jagd und Waffe im Porsche reichten nicht“
Gegenüber der „Krone“ sagt das ÖVP-Urgestein: „Wenn ein Sozialdemokrat eine geladene Waffe in einem unversperrten Porsche liegen lässt, reicht das nicht für einen Parteiausschluss. Wenn ein Sozialdemokrat mit René Benko gemeinsam auf die Jagd geht, reicht das nicht für einen Parteiausschluss. Aber wenn ein Sozialdemokrat eine sozialistische Forderung im Landtag einbringt, dann reicht das augenscheinlich bei der Tiroler SPÖ für einen Ausschluss.“
Hörl und Dornauer kennen und schätzen einander, trotz unterschiedlicher politischer Zugänge. Beide sind passionierte Jäger und waren Bürgermeister ihrer Heimatgemeinden. Mit Dornauers Nachfolger Philip Wohlgemuth hat Hörl hingegen ein distanzierteres Verhältnis.
