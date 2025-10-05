Sogar ÖVP-Urgestein nimmt nun Dornauer in Schutz

„Benko-Jagd und Waffe im Porsche reichten nicht“

Gegenüber der „Krone“ sagt das ÖVP-Urgestein: „Wenn ein Sozialdemokrat eine geladene Waffe in einem unversperrten Porsche liegen lässt, reicht das nicht für einen Parteiausschluss. Wenn ein Sozialdemokrat mit René Benko gemeinsam auf die Jagd geht, reicht das nicht für einen Parteiausschluss. Aber wenn ein Sozialdemokrat eine sozialistische Forderung im Landtag einbringt, dann reicht das augenscheinlich bei der Tiroler SPÖ für einen Ausschluss.“