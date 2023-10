Mehr als Spaß für Kids: Seifenblasen im Einsatz

Können Sie sich noch erinnern, damals, als Sie klein waren? Da gab es etwa beim Schönsonntagmarkt Standln mit jeder Menge Süßkram, Spielzeug - und Seifenblasen! Doch die schillernden Kugeln können mehr nur als Spaß machen: Oberflächenminimierung ist das Schlagwort. Aha, sagen Sie? Genau, weil wir auch so wenig von Physik verstehen wie der Durchschnittsösterreicher, fragen wir bei der Assoziierten Univ.-Prof. Dr. Ingrid Graz von der Johannes Kepler Universität Linz nach. Die Physikerin gibt im Rahmen der „School of Education“ Seifenblasen-Workshops für Kids und Co.