Mit beiden Armen in einen Häcksler hineingezogen

Mit Keilen und Hebekissen befreit

Dabei wurde er mit beiden Armen zwischen die Walzen der Maschine gezogen. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden. Mit Keilen und Hebekissen schafften die Feuerwehrleute genügend Raum, sodass mit einem Hebekissen eine Öffnung geschaffen wurde und die Rettungskräfte den Eingeklemmten schließlich befreien konnten. Der Verletzte wurde ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.