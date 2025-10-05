Mit beiden Armen in einen Häcksler hineingezogen

Schlimmer Arbeitsunfall am späten Samstagabend in Eferding (Oberösterreich). Ein 22-Jähriger wollte einen Defekt an einem Häcksler selbstständig reparieren, wurde dabei allerdings mit beiden Händen bis zum Oberarm in die Maschine hineingezogen. Feuerwehrleute konnten den jungen Mann schwer verletzt befreien.
Schwer verletzt wurde ein 22-Jähriger aus Hartkirchen bei einem Unfall auf einem Gemüseacker am späten Samstagnachmittag im Gemeindegebiet von Eferding (Ortsschaft Gstöttenau). Der Mann war alleine am Feld und arbeitete mit einer Bodenbearbeitungsmaschine. Nachdem es im vorderen Bereich des Häckslers zu einem Defekt gekommen war, versuchte er diesen selbstständig zu beheben.
Mit Keilen und Hebekissen befreit
Dabei wurde er mit beiden Armen zwischen die Walzen der Maschine gezogen. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden. Mit Keilen und Hebekissen schafften die Feuerwehrleute genügend Raum, sodass mit einem Hebekissen eine Öffnung geschaffen wurde und die Rettungskräfte den Eingeklemmten schließlich befreien konnten. Der Verletzte wurde ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.
