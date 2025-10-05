Vorteilswelt
Formel 1 im Ticker

Der Große Preis von Singapur – ab 14 Uhr LIVE

Formel 1
05.10.2025 08:36
Max Verstappen jagt den dritten Sieg in Folge.
Max Verstappen jagt den dritten Sieg in Folge.(Bild: EPA/TOM WHITE)

Renntag am Marina Bay Street Circuit. Der Große Preis von Singapur beginnt um 14 Uhr, wir berichten live – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Mercedes-Pilot George Russell hat sich für das Formel-1-Nachtrennen in Singapur die Pole Position gesichert. Der Brite holte sich im Qualifying am Samstag mit einer risikoreichen Runde überraschend den besten Startplatz für den Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV, Sky). Titelverteidiger Max Verstappen (+0,182 Sek.) komplettiert im Red Bull die erste Startreihe, WM-Spitzenreiter Oscar Piastri hatte im McLaren als Dritter bereits einen Respektabstand (+0,366).

Lesen Sie auch:
Max Verstappen ist sauer auf Lando Norris.
Qualifying-Krach
„Das macht man nicht!“ Verstappen sauer auf Norris
04.10.2025
Vor Singapur-GP
FIA disqualifiziert F1-Team wegen Heckflügel-DRS
04.10.2025
Es läuft nicht rund
Diesen Rekord will sich Lewis Hamilton ersparen
05.10.2025

  McLaren-Teamkollege und Vorjahressieger Lando Norris musste sich mit Rang fünf hinter Kimi Antonelli im zweiten „Silberpfeil“ begnügen. Dahinter stehen die beiden Ferraris von Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Für Russell war es nach Kanada die zweite Pole Position in der laufenden Saison und die siebente seiner Karriere. „Es fühlt sich toll an, morgen wird es sicher ein heißes und schweißtreibendes Rennen“, sagte Russell.

George Russell
George Russell(Bild: AFP/MOHD RASFAN)

Mercedes-Kommunikationschef Bradley Lord sprach von einem „super Ergebnis“ und freute sich auf das Flutlicht-Rennen, bei dem Überholmanöver schwierig sind. „Wir glauben, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben. Hoffentlich können wir das morgen beweisen“, sagte er bei ServusTV.

Porträt von krone Sport
krone Sport
