Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kontrolle im Gericht

„Plötzlich stand ich vor Prozess in Unterhose da“

Tirol
05.10.2025 06:00
Unser Karikaturist Alfred Zettler zeichnete die kuriose Szene auf seine Art und Weise nach.
Unser Karikaturist Alfred Zettler zeichnete die kuriose Szene auf seine Art und Weise nach.(Bild: Alfred Zettler)

Als ein Tiroler bei Sicherheitskontrollen am Bezirksgericht in Innsbruck seinen Gürtel ablegen musste, wurde es für den 56-Jährigen peinlich und herabwürdigend. Indes dürfte das Sicherheitspersonal einen potenziell gefährlichen Gegenstand in seiner Tasche übersehen haben.

0 Kommentare

Eigentlich wär’ diese Anekdote auch ein Fall für unser „Heiteres Bezirksgericht“. Denn sie hat sich tatsächlich dort abgespielt. Für einen 56-Jährigen war es aber alles andere als lustig.

Doch was war passiert? Nicht zum ersten Mal hatte der Mann unlängst einen Termin beim BG in Innsbruck. „Ich war schon öfters als Zeuge vorgeladen, dieses Mal stand aber ein Berufungsprozess, bei dem ich Kläger war, am Programm“, erzählt der Tiroler der „Krone“. Schon routinemäßig wollte er deshalb die Sicherheitsschleuse rasch hinter sich bringen. 

Der 56-Jährige gab alle metallischen Gegenstände in ein Körbchen, doch der Sicherheitsmann bestand darauf, dass er auch seinen Gürtel ablegt. „Ich habe mehrmals darum gebeten, ihn anbehalten zu dürfen. Mir war nämlich klar, dass ich ansonsten meine Hose verlieren werde.“

Hose rutschte runter, aber Skalpell blieb unentdeckt
Doch es nützte nichts. Mit beiden Händen am Hosenbund mühte sich der Tiroler mit kleinen Schritten durch die Schleuse. „Doch dann musste ich auch noch die Hände in die Höhe halten, weil ich mit dem Metalldetektor abgesucht wurde.“ Es kam, wie es kommen musste: Plötzlich stand er mit der Unterhose im Eingangsbereich des Bezirksgerichtes.

Zitat Icon

Ich finde es herabwürdigend, als unbescholtener Staatsbürger so behandelt zu werden.

Der Betroffene zur „Krone“

Peinlich berührt, ging es für den 56-Jährigen am Ende dann doch zu seinem Prozess – mit einem kleinen Skalpell in der Tasche. „Ich habe dieses immer dabei, um im Notfall einen Luftröhrenschnitt zu setzen“, erklärt der Mann, der in einem medizinischen Beruf tätig ist. Bei der Kontrolle habe er auf das Skalpell in der Tasche vergessen, es wurde aber auch nicht entdeckt.

„Müssen Frauen bald nackt durch Kontrolle?“
„Als ich meinen Gürtel ablegen musste, wurde mir immer wieder gesagt, dass es zu meiner eigenen Sicherheit ist“, schäumt der Tiroler. „Ich finde es aber herabwürdigend, als unbescholtener Staatsbürger so behandelt zu werden. Kommt als nächstes vielleicht, dass Frauen ihren BH mit Metallbügel ablegen müssen? Wir sind ja bitte nicht in Nordkorea.“

Der 56-Jährige ist offenbar nicht der einzige, der sich über die zuletzt verschärften Sicherheitskontrollen bei Gericht beschwert. „Ich finde es außerdem sehr merkwürdig, dass für die Personenkontrollen ein privater Dienstleiter beauftragt wird.“

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
209.678 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
97.823 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
85.973 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1127 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
868 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
859 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf