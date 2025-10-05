Trump entsendet Nationalgarde nach Chicago

„Präsident Trump wird nicht die Augen verschließen vor der Gesetzlosigkeit, die amerikanische Städte heimsucht“, sagte Sprecherin Abigail Jackson am Samstag (Ortszeit). Der Republikaner begründet die Einsätze in den Städten, die von der Demokratischen Partei regiert werden, stets mit Ausschreitungen gegen die Einwanderungspolizei ICE und angeblich ausufernder Kriminalität. Kritikerinnen und Kritiker werfen ihm vor, das Ausmaß zu übertreiben, um damit einen zunehmend autoritären Regierungsstil zu rechtfertigen. Auch der demokratische Senator aus Illinois, Jay Robert Pritzker, Dick Durbin, sagte, dass Trump „Angst verbreiten“ wolle.