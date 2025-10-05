Böser Crash! Bezzecchi schießt Marc Marquez ab

Wie bereits am Samstag erwischte Bezzecchi, der sich im Qualifying die Poleposition erkämpft hatte, einen schlechten Start und verlor gleich mehrere Plätze. Im Gegensatz zum Sprintrennen, wo sich der Italiener die Führung zurückgekämpft und am Ende einen Sieg bejubelt hatte, war die Aufholjagd bereits nach wenigen Sekunden zu Ende.