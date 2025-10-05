Böser Crash! Bezzecchi schießt Marc Marquez ab

Für Sprint-Sieger Marco Bezzecchi und MotoGP-Weltmeister Marc Marquez war der Grand Prix von Indonesien bereits nach wenigen Sekunden zu Ende. In einer Rechtskurve schoss der Aprilia-Pilot den Spanier brutal ab. Mit Schmerzen an der Schulter wurde der Weltmeister ins Medical Center gebracht.
Wie bereits am Samstag erwischte Bezzecchi, der sich im Qualifying die Poleposition erkämpft hatte, einen schlechten Start und verlor gleich mehrere Plätze. Im Gegensatz zum Sprintrennen, wo sich der Italiener die Führung zurückgekämpft und am Ende einen Sieg bejubelt hatte, war die Aufholjagd bereits nach wenigen Sekunden zu Ende.
Schmerzen beim Champion
Zu übermütig ging Bezzecchi in die Kurve 7 und kollidierte mit Marquez, der mit hoher Geschwindigkeit von der Strecke geschleudert wurde, ehe er sich im Schotter mehrmals überschlug.
Sofort eilte der Aprilia-Fahrer zum Weltmeister, um sich für den Crash zu entschuldigen. Zwar nahm Marquez die Entschuldigung an, schien jedoch große Schmerzen an der Schulter zu haben.
Ersten Informationen zufolge erlitt der 32-Jährige einen Schlüsselbeinbruch, er wurde umgehend ins Medical Center gebracht.
