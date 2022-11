Bücherschau: Neue Leseabenteuer für kalte Tage

Tagebuch einer Invasion - Andrej Kurkov

Seit2014 herrscht Krieg in der Ostukraine. Die Menschen dort taumelten Jahre zwischen Angst und Hoffnung, zwischen Trauer und Glaube an eine Zukunft in Freiheit. Mit dem Beginn des Angriffskrieges der russischen Truppen im Februar 2022verwandelten sich die schlimmsten Befürchtungen in Realität: Das Land, und damit seine Bewohner und seine Unabhängigkeit stehen unter Beschuss. Was macht der Krieg mit den Menschen, über die er kommt? Wie verabschieden sie sich von Familie und Nachbarn, von Freunden und Geliebten, wenn es vielleicht für immer ist? Welches Vokabular eignen sie sich in Zeiten des Krieges an?