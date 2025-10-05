Wie Influencerinnen Islam als Lifestyle verkaufen

„Seit wann werden Frauenwerte im Islam eingeschränkt? In der Zeit vor der Hinabsendung des Korans wurden Frauen schändlich behandelt. Der Islam gab ihnen endlich ihre Rechte.“ Das schreibt Hanna Hansen in einem E-Mail. Sie wisse auch nicht, wo in muslimischen Ländern die Rechte von Frauen beschnitten sein sollen, fährt sie fort. Vielmehr sei es doch der Westen, der Musliminnen ihrer Freiheit beraube.