Strenge Regeln

Wie Influencerinnen Islam als Lifestyle verkaufen

Leben
05.10.2025 07:00
Die Influencerinnen prägen das religiöse Bewusstsein einer jungen, digitalen Generation.
Die Influencerinnen prägen das religiöse Bewusstsein einer jungen, digitalen Generation.(Bild: hanohiki - stock.adobe.com)

Auf TikTok und Instagram inszenieren junge Frauen den konservativen Islam als neues Lebensgefühl. Die keusche Muslimin steht im Vordergrund, Unterwerfung, strenge Regeln und das Kopftuch, das in Österreich für Mädchen verboten werden soll, spielen die wichtigste Rolle.

„Seit wann werden Frauenwerte im Islam eingeschränkt? In der Zeit vor der Hinabsendung des Korans wurden Frauen schändlich behandelt. Der Islam gab ihnen endlich ihre Rechte.“ Das schreibt Hanna Hansen in einem E-Mail. Sie wisse auch nicht, wo in muslimischen Ländern die Rechte von Frauen beschnitten sein sollen, fährt sie fort. Vielmehr sei es doch der Westen, der Musliminnen ihrer Freiheit beraube.

