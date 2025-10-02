Krimi-Herbst: Neuheiten für spannende Abende

Wenn die Tage kürzer werden und die Dunkelheit früher einbricht, steigt die Lust auf spannende Krimis, die das Herz schneller schlagen lassen. Der Herbst ist traditionell die Zeit für packende Neuerscheinungen, die man am besten mit einer heißen Tasse Tee und einer warmen Decke genießt.
Wer sich in mysteriöse Fälle, rätselhafte Morde und unerwartete Wendungen vertiefen möchte, kommt in den kommenden Monaten voll auf seine Kosten. Wir präsentieren Ihnen die besten Neuerscheinungen.
„Love, Mom“ – Iliana Xander – Heyne
Mackenzie Casper stand immer im Schatten ihrer berühmten Mutter Elizabeth, einer der erfolgreichsten Thriller-Autorinnen der Welt. Nach Elizabeths plötzlichem Tod zweifeln viele, ob es wirklich nur ein Unfall war. Auf der Trauerfeier erhält Mackenzie einen anonymen Brief mit Tagebuchseiten ihrer Mutter. Schon bald folgen weitere geheimnisvolle Botschaften. Offenbar verbarg Elizabeth gefährliche Wahrheiten. Mackenzie ermitttelt, doch sie darf niemanden trauen – nicht einmal ihrer Familie ... HIER geht es zum Buch!
Tote Seelen singen nicht – Jussi Adler-Olsen – Penguin Verlag
Das Sonderdezernat Q startet in die zweite Staffel – und alles ist anders.
Carl Mørck ist nach einem Jahr unschuldiger Haft raus aus dem Dienst. Seine Nachfolgerin, die geheimnisvolle Französin Helena Henry, sorgt sofort für Spannungen im Team. Rose kann sie nicht ausstehen, Assad ist fasziniert – und niemand weiß, welches dunkle Geheimnis Helena verbirgt. Doch eine brutale Mordserie zwingt alle, ihre Differenzen beiseitezulegen. Die Spur führt zurück zu einem Sängerinternat voller Grauen – und ausgerechnet Carl bringt die Ermittler darauf. „Tote Seelen singen nicht“ zeigt die zerstörerische Kraft von Demütigungen und die unerbittliche Geduld der Rache. HIER geht es zum Buch!
Wer Verderben sät – Veronika Bauer – Gmeiner
An Elzas Tür hängt ein Zettel: „Ich weiß, was du getan hast.“
Ja, sie hat ihr Kind verlassen. Ja, sie hat ihren Mann im Garten vergraben. Aber sie hat ihn nicht ermordet.
Doch wer glaubt ihr? Das Dorf sieht in ihr nur die Fremde aus dem Osten, eine Betrügerin. In ihrer Angst verstrickt Elza sich immer tiefer – bis ein neuer Mord geschieht und der nächste Zettel droht: „Du wirst töten.“ HIER geht es zum Buch!
Monster – Nele Neuhaus – Ullstein
In einem Feld wird die 16-jährige Larissa tot aufgefunden, sie wurde erdrosselt. Eine DNA-Spur führt zu einem abgelehnten afghanischen Asylbewerber, der nach einer Haftbeschwerde wieder auf freiem Fuß war und nun untergetaucht ist. Kurz darauf wird ein Mann auf einer Landstraße von einem Auto erfasst – sein Körper ist von Bisswunden übersät. Er war zuvor bei einem illegalen Rennen verantwortlich für den Tod einer schwangeren Frau. Pia Sander und Oliver von Bodenstein stoßen bei ihren Ermittlungen auf weitere rätselhafte Todes- und Vermisstenfälle. Allmählich erkennen sie eine Verbindung zum Mord an Larissa – und geraten selbst in Gefahr. HIER geht es zum Buch!
Die Sommergäste – Tess Gerritsen – LIMES
Jeden Sommer zieht es wohlhabende Feriengäste nach Purity, wo sie die prächtigen Häuser am Maiden Pond beziehen – misstrauisch beäugt von den Einheimischen. Eines Tages verschwindet ein Mädchen, und kurz darauf werden menschliche Überreste im See gefunden. Die Polizei tappt im Dunkeln, während die Stimmung in der Kleinstadt kippt. Da treten Maggie Bird und der „Martini-Club“ auf den Plan. Die ehemaligen Spione sind zwar längst im Ruhestand, doch ihre Fähigkeiten im Ermitteln sind ungebrochen. Schon bald nehmen sie die Spur auf. HIER geht es zum Buch!
Unter der Erde – Sara Strömberg – blanvalet
Starke Regenfälle beenden den Sommer in Åre und lösen einen verheerenden Erdrutsch aus. Zur selben Zeit taucht in Stockholm das Armband des vor Jahren verschwundenen Schafzüchters Jonte Andersson auf. Vera beginnt daraufhin nachzuforschen. Doch ihre Recherche öffnet alte Wunden. Stück für Stück kommt eine düstere Vergangenheit ans Licht. Am Ende droht sie alle Beteiligten ins Verderben zu reißen. HIER geht es zum Buch!
Die Maske des Zorns – Jennifer B. Wind – Gmeiner
Im Wiener Wald wird die grausam verstümmelte Leiche eines angesehenen Rechtsanwalts entdeckt – anstelle seines Kopfes prangt ein Schrumpfkopf. Kurz darauf taucht ein weiteres Opfer auf, diesmal mit dem Kopf des ersten Toten. Die Ermittler stehen vor einem bizarren Rätsel, das jede Logik sprengt. Gerichtspsychiaterin Theres Lend und LKA-Ermittler Richard Schwarz geraten in einen Wettlauf gegen die Zeit. Dabei stellt sich die alte Frage neu: Wird man als Mörder geboren oder dazu gemacht? HIER geht es zum Buch!
Knochenkälte – Simon Beckett – Rowohlt Wunderlich – ab 5.11. erhältlich
Das Skelett hängt in den gewaltigen Wurzeln einer Fichte, die im Unwetter entwurzelt wurde. Über Jahre ist das Wurzelwerk in den verwesenden Körper hineingewachsen und umschließt ihn wie in einer starren Umarmung. Forensiker Dr. David Hunter gerät während eines Wintersturms in die abgelegene Ortschaft Edendale in den Cumbrian Mountains. Die Dorfbewohner machen ihm schnell klar, dass er hier nicht willkommen ist. Als er den schaurigen Fund melden will, erkennt er, dass der Sturm das Dorf von der Außenwelt abgeschnitten hat. Hunter sitzt fest – mit den Bewohnern und einem grausamen Geheimnis. HIER geht es zu Davids 7. Fall!
Vier – Andy Neumann – Gmeiner
Der Düsseldorfer Kommissar Martin Paulus und BKA-Ermittlerin Tamara Foster sind einem skrupellosen Schwertmörder auf der Spur. Vier Jahre nach dem Anschlag auf das Kölner Stadion richtet er sich gegen Menschen, die mit dem Täter von damals verbunden waren. Auch Rolf Niessen, einst Reporter und heute Bestsellerautor, gerät ins Visier. Ohne es zu ahnen, steht er auf der Todesliste des Killers. Denn dieser ist überzeugt, dass auch Niessen Blut an den Händen trägt. HIER geht es zum Buch!
Andalusische Sonne – Diego Sánchez – Gmeiner
An der Costa del Sol treibt ein Serienmörder sein Unwesen und hinterlässt verstörende Botschaften bei seinen Opfern. Comisario Pedro Ximénez nimmt die Spur auf, während die flirrende Sommerhitze Andalusiens über allem liegt. Zwischen weißen Dörfern, edlen Villen und belebten Stränden entspinnt sich ein gefährliches Spiel aus Geheimnissen und Verrat. Leidenschaft, Angst und dunkle Abgründe prallen auf die Magie des Südens. Ein Kriminalroman, der Nervenkitzel und Urlaubsflair verbindet. HIER geht es zum Buch!
Welches ist ihr Lieblingsbuch?
Sie sind Fan eines Buches, das es nicht in unsere Auswahl geschafft hat? Dann verraten Sie uns Ihren Lieblingsschmöker in den Kommentaren!
