Krimi-Herbst: Neuheiten für spannende Abende

Monster – Nele Neuhaus – Ullstein

In einem Feld wird die 16-jährige Larissa tot aufgefunden, sie wurde erdrosselt. Eine DNA-Spur führt zu einem abgelehnten afghanischen Asylbewerber, der nach einer Haftbeschwerde wieder auf freiem Fuß war und nun untergetaucht ist. Kurz darauf wird ein Mann auf einer Landstraße von einem Auto erfasst – sein Körper ist von Bisswunden übersät. Er war zuvor bei einem illegalen Rennen verantwortlich für den Tod einer schwangeren Frau. Pia Sander und Oliver von Bodenstein stoßen bei ihren Ermittlungen auf weitere rätselhafte Todes- und Vermisstenfälle. Allmählich erkennen sie eine Verbindung zum Mord an Larissa – und geraten selbst in Gefahr. HIER geht es zum Buch!