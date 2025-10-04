Vorteilswelt
Vertauschte Babys

„Wir müssen unser Leben gemeinsam neu sortieren“

Leben
04.10.2025 14:00
Nach so vielen Jahren haben sie sich gefunden und lassen sich nicht mehr los: Jessica (li.) und ...
Nach so vielen Jahren haben sie sich gefunden und lassen sich nicht mehr los: Jessica (li.) und Doris (re.)(Bild: Jürgen Fuchs)

Vor knapp 35 Jahren im Grazer Uniklinikum vertauscht, wuchsen Doris (34) und Jessica (34) bei den „falschen“ Eltern auf. Nun haben sie ihre leiblichen Familien gefunden – ein Wiedersehen voller Tränen, Erleichterung und neuer Fragen. Die „Krone“ hat sie durch diese unglaubliche Geschichte begleitet.

Ihre Geschichte bewegt ganz Österreich. Es ist eine, die auch das Leben zweier jungen Frauen neu schreibt. Die „Krone“ war dabei, als sich Doris Grünwald und Jessica B., die beiden 34-jährigen Steirerinnen, die als Babys vertauscht wurden, vor fast zwei Wochen gemeinsam mit ihren Eltern zum ersten Mal trafen. Zwei einander völlig fremde Familien, die durchs selbe Schicksal für immer vereint sind.

