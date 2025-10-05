Unter Pkw eingeklemmt: Mann (47) tödlich verletzt

Schrecklicher Unfall am Samstagnachmittag in Lenzing an der Ager. Aufgrund eines bevorstehenden Termins in der Autowerkstatt zur wiederkehrenden Begutachtung arbeitete ein 47-jähriger Rumäne an seinem Pkw. Im Zufahrtsbereich einer Mietgarage hob er sein Auto dafür mit einem Wagenheber und einer darunter angebrachten Holzlatte an. Anschließend kletterte er unter den Motorraum, um am Unterboden Ausbesserungen zu machen.