Unter Pkw eingeklemmt: Mann (47) tödlich verletzt

Sämtliche Reanimationsversuche kamen für einen Mann in Lenzing (Oberösterreich) am späten Samstagnachmittag leider zu spät. Der Mann wurde bei Arbeiten unter seinem Pkw eingeklemmt und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Anrainer machten schließlich die schreckliche Entdeckung.
Schrecklicher Unfall am Samstagnachmittag in Lenzing an der Ager. Aufgrund eines bevorstehenden Termins in der Autowerkstatt zur wiederkehrenden Begutachtung arbeitete ein 47-jähriger Rumäne an seinem Pkw. Im Zufahrtsbereich einer Mietgarage hob er sein Auto dafür mit einem Wagenheber und einer darunter angebrachten Holzlatte an. Anschließend kletterte er unter den Motorraum, um am Unterboden Ausbesserungen zu machen.
Aus noch ungeklärter Ursache rutschte der Wagenheber weg und der angehobenen Pkw fiel nach unten. Der 47-Jährige wurde unter dem Wagen eingeklemmt. Andere Mietgaragenbesitzer fanden den Mann, als sie gerade nach Hause kamen und verständigten die Rettung. Für den Verunfallten kam leider jede Hilfe zu spät, er verstarb an der Unfallstelle.
