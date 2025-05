Bücher für einen gelungenen Start in den Sommer

Wackelkontakt – Wolf Haas – Hanser Literaturverlage

Franz Escher wartet auf den Elektriker – die Steckdose in seiner Wohnung hat einen Wackelkontakt. Um sich die Zeit zu vertreiben, greift er zu einem Buch über den Mafia-Kronzeugen Elio Russo. Der sitzt im Gefängnis und zählt die Tage bis zu seiner Entlassung. Er hat so viele Menschen verraten, dass er ständig um sein Leben bangt. Schlaflos liegt er nachts in der Zelle und liest – ein Buch über Franz Escher, der auf den Elektriker wartet, wegen eines Wackelkontakts. HIER geht es zum Buch!