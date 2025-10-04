Wanderer gerieten wegen Schneedecke in Bergnot

Eine Wanderung auf die knapp 3000 Meter hohe Ahornspitze im Zillertal unternahmen am Samstag zwei Staatsangehörige aus Simbabwe. Als sie in rund 2700 Metern Seehöhe auf Schnee trafen, trauten sie sich weder vor noch zurück.
Am Freitag gegen Mittag unternahmen ein 37-jähriger sowie ein 41-jähriger simbabwischer Staatsangehöriger eine alpine Wanderung von der Karl-von-Edel Hütte in Mayrhofen in Richtung Ahornspitze.
Auf einer Seehöhe von rund 2710 Metern bekamen die beiden Wanderer auf dem markierten Weg aufgrund einer leichten Schneedecke Furcht und trauten sich nicht mehr auf- bzw. abzusteigen.
In weiterer Folge setzten sie einen Notruf ab und wurden durch einen alarmierten Hubschrauber unverletzt mit dem Tau geborgen. Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber „Heli 4“, die Bergrettung Mayrhofen sowie die Alpinpolizei.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.