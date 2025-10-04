Vorteilswelt
Auf 2700 Metern

Wanderer gerieten wegen Schneedecke in Bergnot

Chronik
04.10.2025 21:10
Die Wanderer wurden per Helikopter geborgen
Die Wanderer wurden per Helikopter geborgen(Bild: ZOOM Tirol)

Eine Wanderung auf die knapp 3000 Meter hohe Ahornspitze im Zillertal unternahmen am Samstag zwei Staatsangehörige aus Simbabwe. Als sie in rund 2700 Metern Seehöhe auf Schnee trafen, trauten sie sich weder vor noch zurück. 

0 Kommentare

Am Freitag gegen Mittag unternahmen ein 37-jähriger sowie ein 41-jähriger simbabwischer Staatsangehöriger eine alpine Wanderung von der Karl-von-Edel Hütte in Mayrhofen in Richtung Ahornspitze.

Auf einer Seehöhe von rund 2710 Metern bekamen die beiden Wanderer auf dem markierten Weg aufgrund einer leichten Schneedecke Furcht und trauten sich nicht mehr auf- bzw. abzusteigen.

In weiterer Folge setzten sie einen Notruf ab und wurden durch einen alarmierten Hubschrauber unverletzt mit dem Tau geborgen. Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber „Heli 4“, die Bergrettung Mayrhofen sowie die Alpinpolizei.

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Tirol
Auf 2700 Metern
Wanderer gerieten wegen Schneedecke in Bergnot
