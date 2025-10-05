Verletzter Bayer-Profi von Union-Fans beschimpft

„Er war kurz weg und hat eine Wunde am Kopf, die jetzt genäht wird“, erklärte Leverkusens Lizenz-Direktor Thomas Eichin in der Halbzeitpause auf die Verletzung angesprochen. Allzu schlimm dürfte es den Linksverteidiger Gott sei Dank nicht erwischt haben, nach Schlusspfiff gab der Spanier bereits selbst Entwarnung: „Es ist alles okay. Es ist nur ein Cut.“