Verletzter Bayer-Profi von Union-Fans beschimpft

Unsportliche Szenen, die sich Samstagabend in der BayArena abgespielt haben. Während der verletzte Alejandro Grimaldo gerade an seiner Platzwunde im Gesicht behandelt wurde, wurde der Leverkusen-Profi von den Union-Fans böse beleidigt. „Steh auf du Sau“-Chöre ertönten während der Behandlungspause aus dem Gästeblock.
Unmittelbar vor der Halbzeit war Grimaldo nach einer Ecke mit Mitspieler Christian Kofane zusammengeprallt und blieb anschließend benommen und mit blutigem Gesicht am Rasen liegen. Eine schmerzhafte Szene, die der Großteil der Berliner Anhänger jedoch als Spielverzögerung verstand und den Spanier ausbuhte.
Baumgart schimpft
Prompt reagierte Union-Trainer Steffen Baumgart und knöpfte sich die eigenen Fans vor. Zeitgleich wurde Grimaldo auf einer Trage vom Feld gebracht, für ihn kam Ibrahim Maza in die Partie.
„Er war kurz weg und hat eine Wunde am Kopf, die jetzt genäht wird“, erklärte Leverkusens Lizenz-Direktor Thomas Eichin in der Halbzeitpause auf die Verletzung angesprochen. Allzu schlimm dürfte es den Linksverteidiger Gott sei Dank nicht erwischt haben, nach Schlusspfiff gab der Spanier bereits selbst Entwarnung: „Es ist alles okay. Es ist nur ein Cut.“
Zumindest sportlich lief für die „Werkself“ alles nach Plan, die Truppe von Kasper Hjulmand konnte sich mit 2:0 gegen die „Eisernen“ durchsetzen und steht nun bei elf Punkten aus den ersten sechs Spielen.
