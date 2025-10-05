Vorteilswelt
Maschinen umgeleitet

Ballons legten Flughafen Vilnius kurzzeitig lahm

Ausland
05.10.2025 08:21
Am späten Samstagabend ist der Flughafen Vilnius (Archivbild) wegen der Sichtung von Ballons ...
Am späten Samstagabend ist der Flughafen Vilnius (Archivbild) wegen der Sichtung von Ballons vorübergehend geschlossen worden.(Bild: EPA/STRINGER)

Der Flughafen der litauischen Hauptstadt Vilnius ist am späten Samstagabend für mehrere Stunden geschlossen worden. Der Grund waren 13 Ballons, die sich in Richtung Vilnius bewegt hatten.

0 Kommentare

Laut der US-Luftfahrtbehörde FAA handelte es sich um Heißluftballons. Nach der Sichtung wurden die meisten ankommenden Flugzeuge in die Nachbarländer Lettland und Polen umgeleitet sowie Abflüge gestrichen. Vilnius liegt nur etwa 30 Kilometer von der Grenze mit dem russischen Verbündeten Belarus entfernt. Im August waren von dort Drohnen gekommen, Litauens Regierung hatte daraufhin eine 90 Kilometer breite Flugverbotszone entlang der Grenze eingerichtet.

Zuletzt waren wiederholt auch Drohnenflüge über sicherheitskritische Einrichtungen in mehreren EU- und NATO-Staaten bekanntgeworden. In den vergangenen Tagen wurde der Flughafen München wiederholt wegen Drohnensichtungen gesperrt, auch die dänische Hauptstadt Kopenhagen war beispielsweise betroffen. Wer hinter den Flügen steckt und welche Motive vorliegen, ist bisher weitgehend unklar. Der Kreml hat entsprechende Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Es handle sich um ein „Wettrüsten“ zwischen der Bedrohung durch Drohnen und dessen Abwehr, sagte Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt. Er konnte den „Bild“-Bericht zunächst nicht bestätigen, wonach es sich in München um militärisch genutzte Drohnen gehandelt habe.

