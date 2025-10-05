Ballons legten Flughafen Vilnius kurzzeitig lahm

Laut der US-Luftfahrtbehörde FAA handelte es sich um Heißluftballons. Nach der Sichtung wurden die meisten ankommenden Flugzeuge in die Nachbarländer Lettland und Polen umgeleitet sowie Abflüge gestrichen. Vilnius liegt nur etwa 30 Kilometer von der Grenze mit dem russischen Verbündeten Belarus entfernt. Im August waren von dort Drohnen gekommen, Litauens Regierung hatte daraufhin eine 90 Kilometer breite Flugverbotszone entlang der Grenze eingerichtet.