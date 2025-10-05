Diesen Rekord will sich Lewis Hamilton ersparen

Michael Höller widmet seine „Krone“-Kolumne Lewis Hamilton und dessen sportlicher Krise ...
Einst war Lewis Hamilton der strahlende Stern am Himmel der Formel 1, heute ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Zwar ist Platz 6 im Qualifying vor Charles Leclerc ein annehmbares Resultat, aber sollte es der Brite auch im Singapur-GP nicht auf das Podest schaffen, droht ihm ein Negativrekord bei Ferrari. Den hält bislang Didier Pironi, der 1981 und 1982 seine ersten 18 Rennen für die Scuderia allesamt außerhalb der Top-3 abschloss, ehe es in Imola endlich klappte. Hamilton hält derzeit bei 17 podestfreien Starts, könnte heute mit Pironis 18 gleichziehen. Und Ferrari bekleckerte sich in Singapur nicht mit Ruhm, musste wegen einer Boxenkollision zwischen Leclerc und Lando Norris sogar schon 10.000 Euro blechen.
Traurige Nachrichten musste Hamilton schon vor seiner Abreise nach Asien übermitteln: Sein Hund Roscoe, der im Fahrerlager und in den sozialen Medien Kultstatus genoss, starb am vergangenen Sonntag nach kurzer und heftiger Krankheit. Mehr als zehn Millionen Menschen reagierten auf den Beitrag auf Hamiltons Instagram-Seite. „Es ist überwältigend zu sehen, wie sehr Roscoe die Leute weltweit berührt hat. Jeder, der schon einmal ein Haustier verloren hat, weiß, wie weh das tut“, gab er in Singapur vor den internationalen TV-Kameras zu Protokoll. Nicht nur sportlich, auch privat sind die Zeiten für Lewis hart.
