Nach Geschlechtswechsel darf SIE früher in Pension

Der Schein trügt
„Stopplicht“-Kolumne
Dieser Fall stellt die Genderpolitik auf den Kopf. Walter änderte sein Geschlecht auf weiblich und könnte dadurch rund vier Jahre früher in Pension gehen. Mehr noch: Er könnte eine fällige Haftstrafe durch den Geschlechtswechsel nun sogar im Frauengefängnis absitzen. Krone+ zeigt die ganze unglaubliche Geschichte.
Mit Glatze, Militärhose und einem markanten Bizeps sitzt Waltraud (sic!) vor „Krone“-Journalistin Katia Wagner. Den Bart, einen auffälligen Schnauzer, den er auf seinem Ausweisfoto trägt, hat er aber mittlerweile rasiert. „Aber nur, weil er weiß geworden ist und ich keine Lust aufs Färben hatte“, sagt Waltraud mit einem spitzbübischen Lächeln.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.