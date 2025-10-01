Rheuma: Unterschätztes und unterversorgtes Leiden!

40 Prozent der Rheumatologen sind außerdem bereits über 55 Jahre alt und werden in den kommenden zehn Jahren in Pension gehen. Nachwuchs fehlt: zu wenige Ausbildungsplätze, zu wenig Planung, zu lange Wartezeiten. „Wir brauchen mehr Nachwuchsförderungen und haben auch entsprechende Pläne dazu ausgearbeitet“, forderte Doz. Duftner auf, die künftige Situation zu bedenken. Auch sollten faire Honorare für rheumatologische Leistungen an Ärzte bezahlt werden, was laut Experten bislang nicht bundesweit der Fall ist.

Moderne Therapien helfen ganz gezielt

„Auch wenn entzündlich-rheumatische Erkrankungen derzeit nicht heilbar sind, können Betroffene durch moderne Therapien eine niedrige Krankheitsaktivität oder sogar einen Stillstand der Erkrankung – die sogenannte Remission – erreichen“, erläuterte Rheumatologe Dr. Harald Leiss, FEFIM aus Baden bei Wien (NÖ). „Die Therapieziele umfassen die Minimierung von Entzündungen, die Verhinderung von Gelenkzerstörung, die Verbesserung von Funktion und Lebensqualität sowie die Vorbeugung gegen bleibende Schäden.“