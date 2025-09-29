Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

RS-Virus im Anmarsch

Damit Oma und Opa nicht erkranken

Gesund
29.09.2025 06:30
Sind alle gesund, ist ausgelassenes Toben angesagt. Mit der kalten Jahreszeit kommen aber die ...
Sind alle gesund, ist ausgelassenes Toben angesagt. Mit der kalten Jahreszeit kommen aber die Viren zurück.(Bild: NDABCREATIVITY - stock.adobe.com)

Das RS-Lungenvirus wird oft unterschätzt.  Dabei kann eine Infektion mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus gerade für Menschen über 60 Jahre schwerwiegende Folgen haben. Während viele das Virus nur mit kleinen Kindern in Verbindung bringen, steigt auch bei älteren Erwachsenen das Risiko für Komplikationen wie Lungenentzündung oder Krankenhausaufenthalte. 

0 Kommentare

Lange galt das Humane Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) als typisches Kinderkrankheitsvirus. Die Erstinfektion findet normalerweise innerhalb der ersten beiden Lebensjahre statt. Säuglinge und Kleinkinder unter zwei Jahren sind am stärksten gefährdet, da ihre Atemwege noch sehr eng sind und das Immunsystem unreif ist.

Ansteckungsrisiko im familiären Umfeld
Wenn das Enkelkind mit laufender Nase fröhlich durchs Wohnzimmer tollt, denkt niemand an Viren. Doch beim Kuscheln auf Omas und Opas Schoß oder beim gemeinsamen Basteln kann das Lungenvirus unbemerkt übertragen werden. Generell nimmt mit zunehmendem Alter die Immunabwehr ab, Großeltern stecken sich häufig bei den Enkeln an.

Übertragen wird das RSV-Virus hauptsächlich durch Tröpfchen – beim Husten, Niesen oder Sprechen -, gelegentlich auch über verunreinigte Oberflächen. Was als harmloser Schnupfen beginnt, kann bei Älteren sowie bei Menschen mit Vorerkrankungen wie COPD, Asthma, Herzinsuffizienz, Nieren- und Lebererkrankungen, Diabetes sowie einem geschwächten Abwehrsystem zu schweren Komplikationen führen.

Zitat Icon

Oft ergibt sich aus einer RSV-Erkrankung eine regelrechte Abwärtsspirale für die Betroffenen. Es folgen weitere Infektionen, ein Abbau der Alltagsfunktionen und eine höhere Pflegebedürftigkeit. 

Infektiologe Univ.-Prof. Dr. Stefan Winkler

RSV-Infektionen werden bei Patienten über 60 aufgrund mangelnder Tests immer noch unterschätzt. „Oder als Erkältung abgetan“, berichtet Univ.-Prof. Dr. Stefan Winkler, stellvertretender Leiter Klinischen Abteilung für Infektionen und Tropenmedizin an der MedUni Wien. Das zeigen auch die Zahlen: Europaweit verursacht RSV jährlich 274.000 Hospitalisierungen und 20.000 Todesfälle bei Menschen über 60.

Laut internationalen Studien liegt die Hospitalisierungsrate bei über 75-Jährigen vergleichbar mit jener der Influenza. Besonders kritisch: 29 Prozent der hospitalisierten Erwachsenen mit RSV erleiden bakterielle Sekundärinfektionen.

Ein Wert, der sogar über dem von Influenza liegt. „Oft beginnt eine regelrechte Abwärtsspirale“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Winkler. „Weitere Infektionen, Verlust der Selbstständigkeit, Pflegebedürftigkeit – das gilt es zu verhindern.“

Impfung wird ab 60 Jahren empfohlen
Seit zwei Jahren gibt es die RSV-Impfung als Präventionsmaßnahme. Im Österreichischen Impfplan wird sie für Personen ab dem vollendeten 60. Lebensjahr empfohlen. Auch dann, wenn keine weiteren Risikofaktoren bestehen. „Für jene, die Vorerkrankungen aufweisen oder über 75 Jahre alt sind, ist die Immunisierung ganz besonders wichtig“, betont der Infektiologe.

Porträt von Susanne Zita
Susanne Zita
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Spezialist im Talk
Was tun bei chronischen Schmerzen?
Vergesslichkeit:
Was ist noch normal und wo beginnt Demenz?
Krebs und Psyche
Was der Seele während und nach der Therapie hilft
Autoimmunhepatitis
Symptome & Behandlung der seltenen Lebererkrankung
Kinderunfälle steigen
Warum es zu Hause am gefährlichsten ist
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
132.690 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
128.566 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
126.607 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3059 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1838 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1554 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Mehr Gesund
RS-Virus im Anmarsch
Damit Oma und Opa nicht erkranken
Gefahren im Herbst
Heimwerken kann jetzt ordentlich ins Auge gehen
Gastpatienten-Debatte
McDonald lehnt „Wiener-zuerst-Mentalität“ ab
Mikrobiom wichtig
Neue Hoffnung gegen gefürchtete Keime im Spital
Reha im Waldviertel
Warum Herz-Reha in Groß Gerungs wirkt

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf