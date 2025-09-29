Damit Oma und Opa nicht erkranken

Impfung wird ab 60 Jahren empfohlen

Seit zwei Jahren gibt es die RSV-Impfung als Präventionsmaßnahme. Im Österreichischen Impfplan wird sie für Personen ab dem vollendeten 60. Lebensjahr empfohlen. Auch dann, wenn keine weiteren Risikofaktoren bestehen. „Für jene, die Vorerkrankungen aufweisen oder über 75 Jahre alt sind, ist die Immunisierung ganz besonders wichtig“, betont der Infektiologe.