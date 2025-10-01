Ohne Hilfe verhungern stachelige Winterschläfer

Der „Österreichische Tierschutzverein“ schlägt Alarm: Am Assisi-Hof in Stockerau und in mehreren Wildtierstationen müssen derzeit auffallend viele geschwächte Jungtiere aufgenommen werden – einige Einrichtungen stoßen bereits an ihre Grenzen.

Keine Chance mit Untergewicht

Besonders betroffen sind Jungtiere. Viele wiegen im Herbst deutlich weniger als die notwendigen 500 Gramm. Damit fehlen ihnen die Fettreserven, um den monatelangen Winterschlaf zu überstehen. „Ohne Zufütterung oder professionelle Überwinterung sind diese Igel verloren“, heißt es aus dem Tierschutzverein.